Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ebru sanatı gösterisi gerçekleştirildi.



Karatekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler eşliğinde vatandaşlara ebru sanatı uygulaması gösterildi.



Resim öğretmeni Zekeriye Harmanda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle vatandaşlara canlı ebru gösterisi sunduklarını söyledi.



Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri olarak sanatın yaşamın her alanında yer aldığını ve bunu insanlara gösterme gayreti içerisinde olduklarını belirten Harmanda, "Canlı ebru sanatı gösterimizi bu sene ilk defa yapıyoruz. Ancak bunu geleneksel hale getirip her sene yapmayı planlıyoruz. Burada öğrencilerimizin yeteneklerini sergiliyoruz. Bu haftaya özel öğrencilerimiz tarafından ebru sanatıyla yapılmış kitap ayracı dağıtıyoruz, ayrıca yine öğrencilerimiz tarafından tasavvuf müziği dinletisi de gerçekleştiriliyor." diye konuştu.



Gösterinin gün boyu süreceğini ifade eden Harmanda, bütün İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ettiğini söyledi.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.