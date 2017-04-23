Kütahya'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kütahya’da coşkuyla kutlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kütahya'da coşkuyla kutlandı.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören Dumlupınar Spor Salonu'nda devam etti.
Törene Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Cumhuriyet Başsavcı vekili Göksel Yıldırım, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Sedat Oktar ile Aytaç Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.
Yoğun katılımın olduğu törende Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş tarafından törene katılan çocukların bayramı kutlandı.
Saygu duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Gücünü ve inancını şanlı tarihinden alan aziz milletimizin birlik ve beraberlik sembolü olan TBMM, bundan 97 yıl önce, işgale karşı milli bir duruşun ve cesaretin somut bir adımı olarak açılmıştır. Milli kararlılık, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni ortaya çıkarmış, tüm dünyaya bağımsızlığın yegane teminatının millet olduğu vurgulanmıştır. Ne mutlu ki, milletimizin kırılma noktası olan bu tarihe, dünyada eşi olmayan bir değer verilmiş ve adına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı denmiştir. Bugün bu bayramın sevincini yaşıyoruz. Aziz milletimizin bağımsızlık arzusunun tacı olan TBMM'nin açıldığı bugün, size bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünün coşkusunu, sevincini doya doya yaşamak en çok sizlerin hakkı. Bütün gayemiz, sizlerin mutluluğu ve huzuru için her türlü modern eğitim imkanlarını seferber ederek sizleri ailenize ve topluma yetişmiş bireyler olarak kazandırmaktır. Bayrağı için canını feda eden bir neslin evlatlarına da yakışan budur. Gazi bir meclisin kurduğu bu cumhuriyet, ancak bu azim ve istikrarla ilelebet yaşayabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada yol göstericiniz ilim, yol arkadaşınız ise daima kitaplar olsun. Öncelikle bu anlamlı günün coşkusunu ve heyecanını sizlerle paylaştığımı ifade ediyor, hepinizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.
Günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunmasının ardından Vali Ahmet H. Nayir ile protokol üyeleri çeşitli spor branşlarında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerini verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni Şeker İlkokulu öğrencilerinin 'Kütahya Yöresi' halk oyunları gösterisini sunmaları ve öğrencilerin çeşitli yarışmalarda performanslarını sergilemesiyle sona erdi. (EFE) - KÜTAHYA