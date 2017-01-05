Kütahya'da Karla Mücadele Hazırlıkları

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, karla mücadele çalışmalarına hazırlıklı olduklarını bildirdi.





Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteoroloji verilerine göre Kütahya'nın bu geceden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesinin beklendiğini söyledi.





Karla mücadelede görev yapacak ekiplerin hazır olduğunu ifade eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"Mücadele konusunda tedbirlerimizi aldık. Karla mücadelede görev yapacak ekiplerimiz hazır bekletilecek. Mücadelede kullanacağımız ekipmanlarımızı da hazırladık. Belediyemize bağlı 65 mahallemizde ekiplerimiz 24 saat görev yapacak. Karla mücadele çalışmalarında vatandaşlara da görev düşüyor. Kar yağdığında özellikle ana caddelere vatandaşlarımız araçlarını park etmesinler. Çünkü ana caddelere araçların park edilmesi karla mücadele çalışmalarımıza büyük engel oluşturuyor. Kar küreme araçlarımız çalışamıyor."