Kütahya'da 200 Aileye Orköy Kredi Desteği

Kütahya'da, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 200 aileye kredi desteği sağlandığı bildirildi.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün köylü vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde verilen kredilerle köylerde yaşayan vatandaşların kalkınmasının hedeflendiği ifade edildi.



Kütahya'da ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 200 aileye kredi desteği sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Faaliyetler kapsamında, 146 aileye süt sığırcılığı, 5 aileye besi sığırcılığı, 24 aileye süt koyunculuğu, 17 aileye dış cephe-kalorifer sistemi ve 8 aileye ada çayı üretimi kredisi olmak üzere toplam 200 aileye kredi desteği verildi. Orman köylüsünün ekonomik gücünü artırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak için toplam 200 aileye verilen 4 milyon 762 bin 200 lira kredi köylü vatandaşların yüzünü güldürdü. Orman İşletme Müdürlükleri tarafından verilen süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt koyunculuğu kredileri ile vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlanmasının yanı sıra aynı zamanda ormanların üzerindeki baskının azalması da sağlanıyor."