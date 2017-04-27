Kut'ul Amare Zaferi'nin 101. Yılı

Afyonkarahisar Süleyman Fen Lisesi'nde, Osmanlı'nın Irak cephesinde İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı Küt'ul Amare Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Okul yönetimi tarafından düzenlenen Küt'ul Amare Zaferi'nin 101. yılı etkinliklerine Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çelik, okul müdürü Ömer Yalınkılıç ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Yalınkılıç, yaptığı konuşmada, Küt'ul Amare Zaferi'nin daha iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade ederek, zaferin tüm gençler tarafından anlaşılması için düzenlenen programların önemli olduğunu kaydetti.



Etkinlik kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ahmet Altıntaş tarafından Küt'ul Amare Zaferi konulu bir sunum gerçekleştirildi.



Okunan şiirler ve mehteran takımının gösterileri ile etkinlik sona erdi.