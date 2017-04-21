Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında 910 öğrenci Bilecik'e geldi.



Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının arttırılması amacıyla tüm illerden 910 öğrencinin katıldığı gezi programında, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Domaniç, Bilecik, Söğüt ve Bursa'nın yanı sıra bir destanın yazıldığı Çanakkale gezilecek.



Etkinlik kapsamında Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başlayan ve Bilecik'in söğüt ilçesi ziyaretlerinin ardından Bilecik'e gelen öğrenciler, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinde bulundu.





Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Orhangazi Camii'ne gelen öğrencilere, Bilecik Belediyesinde görevli Arkeolog Umut Özdemir tarafından bilgi verildi.





Kredi Yurtlar Kurumu Bilecik Müdürü İsmail Şen, gezinin amacının öğrencilere tarih, kültür ve medeniyetleri anlatmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Öğrencilerimiz Şeyh Edebali Türbesinde ziyaretlerini yaptılar. Söğüt, Bilecik, Kütahya, Bursa ve Çanakkale illerini kapsayan bir program. Yarın inşallah Bursa'da olacaklar ve oradan Çanakkale'ye giderek 57. Alay yürüyüşüne katılacaklar. Geziye katılan öğrencileri yurtlarımızda yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerimizin içerisinden seçiyoruz. Bir nevi öğrencilerimize de ödül oluyor. İlerleyen yıllarda da genel müdürlüğümüz bu programları devam ettirecektir."