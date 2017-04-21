Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Küresel Piyasalarda Gözler Fransa Seçimlerinde
Ara
BİST 92.039 %0,00
DOLAR 3,6497 %-0,63
EURO 3,9311 %-0,11
PARİTE 1,0713 %-0,03
ALTIN 150,48 %-0,49
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Küresel Piyasalarda Gözler Fransa Seçimlerinde

Asya borsaları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanırken euro Fransa'daki seçimler öncesinde üç haftanın zirve seviyelerinden geriledi.

Küresel Piyasalarda Gözler Fransa Seçimlerinde

Asya borsaları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanırken euro Fransa'daki seçimler öncesinde üç haftanın zirve seviyelerinden geriledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fransa, Borsa, Euro, Asya, Piyasa, Seçimler