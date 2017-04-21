Küresel Piyasalarda Gözler Fransa Seçimlerinde
Asya borsaları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanırken euro Fransa'daki seçimler öncesinde üç haftanın zirve seviyelerinden geriledi.
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