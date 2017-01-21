Küre Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Küre 1. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları sona erdi.



Küre'nin Belören köyünde "600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlara 7 ilden 41 kulüp ve 65 sporcu katıldı.



Kızak yarışlarının yanı sıra kardan adam, odun kesme, voleybol gibi pek çok etkinliğin yapıldığı programda eğlenceli anlar yaşandı.



Yarışlarda dereceye girenler şu şekilde:



Veteranlar:



1- Olcay Boz



2- Soner Çolak



3- Mikail Güler



Büyükler:



1- Serkan Türkoğlu



2- Serkan Yiğit



3- Taner Ertürk



Gençler:



1- Tufan Ersöz



2- Serhat Aydınlı



3- Metahan Pak



Yıldızlar:



1- Salih Boran Uzuncan



2- Kerem Gökgöz



3- Sudenaz Çetin



Minikler:



1- Furkan Uzuncan



2- Ata Yağız Genç



3- Ahmet Tunahan Can



Master:



1- Hüseyin Ünal



2- Kadir Ataman



3- Halil Çırman