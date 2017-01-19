Kur Farkı Galatasaray'ı Yaktı

FutbolArena - Galatasaray, finansal durum raporlarını KAP'a bildirdi. Buna göre Galatasaray'ın yükümlülüklerinde artık olduğu göze batıyor.



KUR FARKI BORCU ARTTIRIYOR



Buna göre Haziran sonunda 1 milyar 564 milyon lira olan borç, Eylül sonunda 1 milyar 623 milyon liraya çıkmıştı ve bu artık kur farkına bağlanmıştı.



Bugün itibariyle açıklanan yükümlülüklere göre de Mayıs sonunda 1.018.859.492 TL olan yükümlülükler, Kasım 2016 sonu itibariyle 1.143.868.171 TL olarak açıklandı.



Öte yandan Galatasaray'ın bankara da 230 milyon dolar borcu olduğu açıklanmıştı.