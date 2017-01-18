Kur'an-ı Kerim Öğrenebilen Çocuklar Taç Giydi

Dörtyol'da 4 ila 6 yaş grubundaki Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine taç giyme töreni düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" kapsamında, Dörtyol İlçe Müftülüğüne bağlı Dilhurun Akif Örün Kur'an-ı Kerim kursunda 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi.



Kursta başarılı olup Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan çocuklara taç giyme töreni düzenlendi.



Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Mustafa Düzenli, törendeki konuşmasında, kursa 17 öğrencinin katıldığını söyledi.



Kursa ilginin yoğun olduğunu kaydeden Düzenli, "Temel ihtiyaçtan hareketle açılmış olan bu kurslarımızda 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönem içerisinde çocuklarımız hem oyunlarını oynayıp hem de dini eğitimlerini aldı. Dinimizin güzelliklerini bu yaşta öğrenen yavrularımız, inşallah hayatları boyunca vatana millete faydalı birer nesil olacaklardır." dedi.