Kumluca Geleneksel Deve Güreşleri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 11. defa düzenlenecek "Geleneksel Deve Güreşleri" öncesi, deve sahipleri ve güreş tertip komitesi üyeleri yemekte bir araya geldi.



Kumluca Belediyesi sahil tesislerinde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, deve sahipleri ile davetliler katıldı.



Kaymakam Kara, burada yaptığı konuşmada, deve beslemenin ve güreşlerinin bir kültür olduğunu, bu kültürü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma adına deve sahiplerinin zor ve zahmetli bir iş yaptıklarını söyledi.



Deve güreşlerinin de güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Kara, Kumluca'ya kazandırılacak güzel bir hizmet öncesi deve sahipleri ve güreş tertip komitesi üyeleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu bildirdi.



Kumluca Belediye Başkanı Çetinkaya da ilçede geçmiş yıllarda deve güreşleri sayesinde hastane, emniyet hizmet binası, okul, cami, köprü ve fakülte binası gibi bir çok güzel hizmetin temelinde deve güreşi organizasyonları olduğunu belirtti.



Bu yılda güzel bir hizmete imza atmak için yola çıktıklarını dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:



"İnşallah düzenleyeceğimiz deve güreşi sayesinde ilçemizin ilk lisesi olan Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesine bir spor salonu kazandıracağız. Ben bugün burada gördüğüm bu güzel birliktelikten bu işi başaracağımıza inancım tamdır. Bugün burada olan uzaktan yakından gelen tüm deve sahiplerimize, bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel güreşlerimiz olur, halkımız güzel güreşler izlerler."



Güreş tertip komitesi üyeleri ile güreşlere destek olan hayırseverlere teşekkür eden Çetinkaya, güreşlerin güzel bir havada gerçekleşmesi temennisinde bulundu.