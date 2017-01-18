Kumluca'da Teog'da Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 tam soru yapan üç öğrenciyi altınla ödüllendirdi.



Çetinkaya, ilçede eğitim gören ve TEOG sınavlarında 120 tam soru yaparak dereceye giren Mimar Sinan Ortaokulundan Hüseyin Kaan Küçükturan ve Şengül Ceren Yetkiner ile Sınav Kolejinden Burak Bayram Esen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri ve ailelerini makamında kabul etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Girgin, Kumluca'nın son yıllarda eğitimde elde ettiği kazanımların meyvesini, sınavlara katılan öğrencilerin başarısıyla almaya başladığını, gelecek yıllarda bu başarının daha yüksek olacağına inandığını söyledi.



Sınava giren öğrenci sayısı ve elde edilen başarıya baktıklarında üç öğrencinin 120 soruda tam yaparak dereceye girmelerinin, ilçedeki eğitimin kalitesi ve başarısını göstermede önemli bir ölçek olduğunu ifade eden Girgin, öğrencilerin başarısında emeği geçen eğitimcileri ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetinkaya da öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, okul döneminde başarılı olan öğrencilerin hayatlarında da başarılı olacaklarını ifade etti. Çetinkaya, bu konuda öğrenciler başta olmak üzere, aileleri ve öğretmenlerinin de ayrıca takdir edilmesi gerektiğini belirtti.



Çetinkaya, TEOG sınavında dereceye giren üç öğrenciye altın ve çeşitli kitaplar hediye etti.