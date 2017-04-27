Kumluca 3 Dakikada 308 Gram Acı Biber Yedi

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen acı biber yeme yarışması renkli görüntüler ortaya çıktı. Yedikleri biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyelerinin su dökerek serinlettiği yarışmanın birincisi, 3 dakikada 308 gram acı biber yiyen Süleyman Acar oldu.Kumluca'da 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 2'si kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberlerle birlikte domates ve ayran verildi.



'YANDIK' DİYE PROTOKOLE KOŞTULAR



Davul zurna eşliğinde başlatılan yarışta 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, yedikleri biberin acısıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden 'Yandık' diye yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek serinletmeye çalıştı. Müzik eşliğinde bazı yarışmacılar sahnede oyun oynadı.



3 DAKİKADA 308 GRAM BİBER



Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrolünde 3 dakikada 308 gram acı biber yiyen Süleyman Acar birinci, 307 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hasan Özdil ikinci, 266 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş ise üçüncü oldu.



MUTLULUK HORMONU SALGILANIYOR



Kaymakam Polat Kara, bilimsel bir araştırmaya göre acı biber yemenin beyinde mutluluk hormonu salgıladığını, çikolatanın yaptığı bu işi acı biberin de yaptığının ortaya konduğunu söyledi. Kaymakam Kara, hem sağlık hem de mutluluk hormonu sağlaması açısından insanlara acı biber yemeyi tavsiye etti.



"ÜRÜNE GÜVENİYORUZ"



Belediye Başkanı AK Partili Hüsamettin Çetinkaya, bu yarışmaya katılmak isteyenlerin sadece Kumluca değil, Türkiye'nin değişik yerlerinden geldiğini söyledi. Acı biber yemenin amacının Kumluca ve yöresinde sera üretimini anlatmak, üretim yapan insanların topluma ürettikleri ürünleri 'Kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz' mesajı vermek olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şöyle dedi:



"Adı üstünde Tarım ve Seracılık Festivali, Kumluca'da yapılıyor. Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Gündemde hep seralarda üretilen ürünlerle ilgili güvenilir gıda noktasında en çok endişe edilen, olumsuz algı oluşturulmaya çalışılan bir olay. Sonuç itibariyle biz şunu diyoruz 'burada yediğimiz biberi kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz' ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugün de gördünüz kendi ürettikleri ürünleri üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı. Burada domates, salatalık da yenilebilirdi, ama acı biberi yemeyi tercih ettiler. İnşallah kaymakamımızın dediği gibi mutluluk hormonu salgılar ve acıyı yiyenler buradan mutlu ayrılır."



BU YIL BİRİNCİ OLDU



Acı biber yeme yarışmasında geçen yıl ikinci olan ve bu yıl 1 gramla birinciliği elde eden Süleyman Acar da geçen yıllarda da yarışmalara katıldığını ancak birinciliği elde edemediğini, bu yıl zoru başardığı için mutlu olduğunu kaydetti.



ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER



Yarışma sonunda protokol tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan iki kadın yarışmacıya ise Başkan Çetinkaya tarafından medeni cesaretlerinden dolayı gram altın hediye edildi.