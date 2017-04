Kültür ve Turizm Bakanı Avcı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Herkes kendi çıkarı doğrultusunda Türkiye ile ilgili bir hesabın içine giriyor. Onların hesabı varsa Cenabıhakk'ın da bir hesabı var. Millet de 16 Nisan'da inşallah Almanca, İsveççe 'hayır' manşeti atanlara sandıkta bir cevap verecek." dedi.



Avcı, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Kadınlar Soruyor" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.



Türkiye'yi 16 Nisan'dan sonra daha hızlı ve etkili karar veren bir hükümet sistemiyle yönetmek istediklerini belirten Avcı, şunları kaydetti:



"Kasım 2019'da milletin önüne iki sandık konulacak. Seçmenin en az yarısının oyunu almak şartıyla birinci sandıktan hükümeti de kuracak cumhurbaşkanını seçeceğiz. İkinci sandıktan ise milletvekillerini seçeceğiz. Bu sandıktan çıkaracağımız Meclis, yasaları yapacak. Cumhurbaşkanı ve onun başkanlığında kurulacak hükümet de Meclisin yaptığı bu kanunlar doğrultusunda memleketi 5 yıl idare edecek. Vatandaş memnun ise isterse bir 5 yıl daha vazife verebilecek. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabilecek, üçüncü kez olamayacak. Bu yeni düzenlemeyle inşallah Türkiye 15 yılda ikiye üçe katlandıysa çok daha hızlı kalkınmasına devam edecek."



"Batı medyası Türkiye'deki olayları köpürtüyor"



Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinden rahatsızlık duyanlar olduğunu ifade eden Bakan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'deki terör olayları Batı medyasında köpürtüldü. Avrupa'dan gelmeyi planlayan turistler sanki Türkiye baştan başa yangın yerine dönmüş gibi izlenime kapıldı. Dünyanın her yerinde terör saldırısı oluyor ama özellikle Batı medyasında bunlar köpürtülmüyor. Türkiye'de en küçük bir olay olduğu zaman günlerce televizyonlarda döndürülüyor, sonunda da Türkiye ile ilgili olumsuz bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda Türkiye ile ilgili bir hesabın içine giriyor. Onların hesabı varsa Cenabıhakk'ın da bir hesabı var. Millet de 16 Nisan'da inşallah Almanca, İsveççe 'Hayır' manşeti atanlara sandıkta bir cevap verecek. Ben o cevabın şimdiden memleketimiz için yeni kapıların açılmasına vesile olmasını diliyorum."



"Kadın toplumun geleceğine yön verendir"



AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da kadınların her türlü alanda daha iyi konuma gelmelerinin sadece kadınların değil toplumun sorunu ve sosyal adaletin bir şartı olduğunu vurguladı.



Kadınların toplumun ve ailenin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Günay, "Kadın toplumu dönüştüren, geliştiren ve ülkenin bugününe ve geleceğine yön verendir. Kadınları toplumsal hayattan dışlamaya çalışan milletler hiçbir zaman ilerleme yoluna giremezler. Türkiye ekonomisi gelişirken, sosyal, kültürel, siyasi ve demokratik zenginliklerimiz artarken, bu süreçte de kadınlarımızın önemi büyüktür ve önemli olmaya devam edecektir. Bizler cinsiyetler arası adaleti temel alan bir dinin mensupları olarak, kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.