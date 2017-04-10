Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman Hatay'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'yi makamında ziyaret etti.



Antakya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yayman ziyaretinde, Antakya Belediye Belediye Başkanı Kimyeci ile bir süre görüştü.



Yayman, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan'da Antakya'da gerçekleştirdiği mitingde büyük coşkuyla karşılandığını ve Hataylıların sevgi seli göstermesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



Miting öncesi Antakya Belediyesinin yaptığı çalışmalar için de teşekkür eden Yayman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Hataylı hemşerilerimizle kucaklaştı. Büyük bir sevgi seli ve coşkuyla karşılandı. Bu büyük miting öncesinde miting alanının düzenlenmesi, cuma namazı için özel alan oluşturulması, alanın süslenmesi ve temizliği konusunda büyük bir özveri gösterdiniz. Bu çalışmanızdan dolayı size ve tüm çalışanlarınıza teşekkürlerimi sunarım." dedi.



Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yayman'a "Çağlar İçinde Antakya" isimli kitabı hediye etti.



Yayman'ın ayrıca Kırıkhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret ettiği belirtildi.