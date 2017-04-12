Kültür Merkezinin 3 Klimasının Bakır Boruları Çalındı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Değirmendere Kültür Merkezi'nin 3 klimasının bakır boruları çalındı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Değirmendere Kültür Merkezi'nin dışında bulunan 3 klimanın bakır boruları kesilerek çalındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bisikletle gelen bir kişinin klimanın borularını kestiği görüldü. Polis klimanın bakır borularını çalan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



- Kocaeli