Kültür Elçileri Geliyor

Kültür Elçileri projesinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde açılışı yapıldı. Gençlerin kendi kültürünü tanımasını ve kuşaktan kuşağa aktarmasını amaçlayan proje gençlerden büyük ilgi gördü. Kültür Elçileri projesinin içerisinde 14 lisenin 9,10 ve 11. sınıflarında okuyan ve not ortalamasına göre ilk 5'e giren öğrenciler bulunuyor. Toplamda 233 öğrencinin var olduğu proje kapsamında öğrenciler farklı etkinliklere katılacak.

Projenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, gençlerin hayatında önemli yer edinmeye başlayan sosyal medyaya dikkat çekerek, "Kültür elçileri projesinin ilçemize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projeye emek veren kültür dostlarını, projenin içerisinde yer alan kıymetli öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

"Cennet Vatanımız Tarih Boyunca Kültürlerin Kesiştiği Nokta Olmuştur"

Anadolu'nun bir kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Başkan Keskin, "Cennet vatanımız tarih boyunca kültürlerin kesiştiği nokta olmuştur. Tarih öncesi medeniyetlere ev sahipliği yapan bu topraklar; Bizans'ı, Selçuklu'yu ve Osmanlı Devletini bağrında taşımış, kendine has bir kültür meydana getirmiştir. Anadolu'nun kadim kültürü, kuşaktan kuşağa aktarılmış bir değerler bütünüdür" şeklinde konuştu.

Başka kültürlerin kültürümüzü esaret altına almasına engel olmak adına bu projelerin hayata geçtiğini ifade eden Başkan Keskin, "Kendi kültürümüzü korurken yapmamız gerekenler var. Özellikle son zamanlarda artan sosyal medya kültürümüzün önemli öğelerinden olan sohbet kültürümüze büyük zarar veriyor. Artık gençler odadan odaya WhatsApp üzerinden sohbet eder oldu. İşte bu ve benzeri çalışmalarla bizler hayata farklı bir penceren bakmak istiyoruz. Bu salonda bulunanlar arkadaşlarına örnek olmalıdır. Burada oluşan damlayı denize, okyanusa sizler dönüştürmelisiniz" ifadelerine yer verdi.

"Sizleri Geleceğe Hazırlamak İstiyoruz"

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı konuşmada kültürün korunmasına dikkat çekerek, "Milli ve manevi değerlere sahip bir vatandaş olarak sizleri geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bizim en esaslı vazifemiz tabi ki eğitim meselesidir. Eğitimden daha öncelikli bir meselemiz yoktur" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar da projeye emek verenlere teşekkür ederek, kültür elçileri çalışmasının önemine değindi. Daha sonra kültür elçileri projesinin sunumu yapıldı ve mini bir konserle program sona erdi. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ayrıca TEOG sınavında 120 sorunun 120'sine doğru cevap veren Emrullah Ahmet Altundal'a hediye verdi.

