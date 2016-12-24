Kulp'ta Yılbaşı Hindileri Satılmaya Başladı

Kulp ilçesinde yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hindi satışları başladı.



Yeni Mahalle'de bulunan açık alanlarda satışa çıkarılan yılbaşı hindilerin fiyatı 70-100 lira arasında değişirken, alıcılar beğendikleri hindiler için uzun pazarlıklar yapıyor.



Hindi satıcısı Mehmet Fidan, kendisinin beslediği hindilerin fiyatlarının geçen yıla oranla çok fazla artmadığını söyledi.



Hindi fiyatlarının, dişi-erkek olmalarına ve kilolarına göre belirlendiğin aktaran Fidan, "Bu sene hindileri 70-100 liradan satıyoruz. Hindilerimiz canlı olarak 5-8 kilogram arasında geliyor. Hindilerin kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsızdır. Hindi almak isteyenler tüylerinin düz, kanat altlarının sarı ve beyaz olmasına dikkat etsinler." dedi.



Yılbaşı hindilerini eşi ile birlikte yetiştirdiğini anlatan Adem Çelik erkek ve dişi hindileri ayrı ayrı satışa çıkardıklarını dile getirdi.



İkisinin lezzetinin çok farklı olduğunu kaydeden Çelik, "Hindiler yılbaşında genellikle dolma halinde pişiriliyor. Hindilerimiz, organik beslendiği için etleri de oldukça lezzetlidir. İyi bir hindi almak için önce ayaklarına bakmalı, ayakları eğer yıpranmışsa hindi doğaldır. Dışarıda dolaşan hindinin ayakları yıpranır ama içeride beslenen hindinin ayakları yıpranmaz." şeklinde konuştu.