Kulp'ta 'Teröre Lanet Şehide Saygı' Mitingi (2)

Terör örgütü PKK ve hain saldırıları Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde protesto edildi.



15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Platformu ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde, vatandaşların katılımıyla düzenlenen "Teröre Lanet Şehide Saygı" mitingi ve sonrasında Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşle terör örgütü PKK'nın saldırıları kınandı.



Kulp Kaymakamlığı önünde düzenlenen mitinge, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "İdam isteriz" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.



Mitingde, "Yeter artık, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz", "Terörü yapana, destekleyene, terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun", ve "Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek Reis" yazılı pankartlar da açıldı.



Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan mitingde, terör saldırılarında yaşamını yitiren güvenlik güçleri ve siviller için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



"Bunlar asla bizim temsilcimiz olamazlar"



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, mitingde yaptığı konuşmada, Kulp halkının teröre karşı hep dik durduğunu belirtti.



Sözen, "Kulp halkı dik durduğu için hain ve alçak PKK terör örgütü Kulp halkını çeşitli zamanlarda cezalandırmıştır. 1 Ocak 1995 yılında Hamzalı köyünde terör örgütü 23 vatandaşımızı hunharca katletmiştir. O vatandaşlarımızın içinde 6 aylık Fatma bebek, 23 yaşında Aysel Tanrıverdi, 85 yaşında Tayyip dedemiz de vardı." sözlerine yer verdi.



Kulp halkı olarak yaşanılanları unutmadıklarına ve bundan sonra da hatırlayacaklarına işaret eden Sözen, "PKK terör örgütünün arkasındaki siyasi uzantısı da asla Kürt değildir, asla Kürt halkının temsilcisi değildir." diye konuştu.



PKK terör örgütünün savunmasız vatandaşları katlettiğini dile getiren Sözen, şu değerlendirmede bulundu:



"Eğer biz bugün Türkiye halkı olarak bu hainlere, din düşmanlarına karşı sessiz durursak teröre kurban vermiş olduğumuz şehitlerin hatırasına saygısızlık etmiş oluruz. PKK terör örgütü de arkasındaki siyasi uzantısı da asla Kürt değildir, asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar taşerondur, Kürt düşmanıdır. Bunlar asla bizim temsilcimiz olamazlar."



Vatandaşlar terörü lanetledi



Mitinge katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı kınadı.



Vatandaşlardan Şefik Şeker, "Terörü lanetliyoruz. Onlar ancak sivilleri ve bebekleri katlederler" ifadelerini kullandı.



Zülfü Türkoğlu, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini göstermek için toplandıklarını anlatarak, "Tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Terör örgütü saldırılarıyla yüzünü göstermiş oldu. Bu yolda hükümetimizin kararlılığını takdir ediyorum. İnşallah kökleri kurutulacak." diye konuştu.



Öğretmen Elif Ruşen Taşkıran, Kulp'ta teröre karşı tek yürek olduklarını söyledi.



Ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Taşkıran, "Ülkemizin bu zor durumundan kurtulması için dua ediyorum. Hepimiz ancak bir ve tek yürek olursak ülkemiz aydınlığa kavuşacaktır." ifadesini kullandı.



Öğretmen Duygu Korkmaz, ülkede terörün korku oluşturmaması için mitinge katıldıklarını aktardı.



Hangi şehirde olunursa olunsun bir ve tek olmak gerektiğini belirten Korkmaz, bunun herkesçe görülmesi gerektiğini vurguladı.



Korucu Erhan Koça, geçen yıl terör örgütünce taranan minibüste bulunduğunu ve saldırıda yaralandığını anlattı.



Korucular olarak terörle mücadeleyi sürdürdüklerine dikkati çeken Koça, kanlarının son damlasına kadar devletin yanında yer alarak terörle mücadele etmeye kararlı olduklarını bildirdi.



Koça, ay yıldızlı bayrağın altında tek vatan, tek bayrak ve tek millet olarak mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından vatandaşlar açılan 140 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Kulp Kaymakamlığından Turgut Özal Mahallesi'ne yürüdü.