Kulp'ta Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Kulp Belediyesi, kar yağışına karşı ilçe merkezinde ve kırsal mahalelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kulp Belediyesi, ilçe genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yol açma ve temizleme çalışması başlattı.



İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan tuzlama çalışmaları bugün de sürerken, trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için iş makineleriyle ana caddeler kardan temizlendi.



Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu ilçe merkezin trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadı.



Ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarında da yol açma çalışması yürütüyor.