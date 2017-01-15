Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Küçükçekmece'de çok miktarda uyuşturucu madde ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, Şehit Erdinç Turan Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Üst aramasında farklı kişiler adına düzenlenmiş sürücü belgeleri bulunan R.K'nın, iki farklı suçtan arandığı tespit edildi.



Otomobilde yapılan aramada ise 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 7 fişek ile 2,5 gram kokain ele geçirildi. R.K'nın üzerinde başka bir lüks otomobile ait anahtar da bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli R.K'nın Küçükçekmece'deki rezidans dairesinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 28 gram esrar, 3,84 gram eroin ele geçirildi. Evde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ö.Ç. ve E.G de gözaltına alındı. Üzerinde başka bir kişiye ait kimlik bulunan E.G'nin, 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.



R.K'nın üzerinde anahtarı bulunan ve Halkalı'daki bir sitenin garajında olduğu belirlenen lüks otomobilin, motor ve şase numarası sorgulaması sonucunda çalıntı olduğu anlaşıldı.



Buradaki bir dairede yapılan aramada ise 26 bin 700 uyuşturucu hap, 325 gram kokain, 190 gram esrar, 11 kilo 540 gram bonzai, 2 parça toplam 387 gram kubar esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, hassas terazi, baskül, uyuşturucu hap yapımında kullanılan pres makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 3 siyah kar maskesi ve 2 eldiven ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.