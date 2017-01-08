Kraliçe İkinci Elizabeth'in Sağlık Durumu

Yaklaşık üç haftadır sağlık sorunları yaşayan İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth bugün kamuoyu önüne çıktı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere'nin doğu sahilinde yer alan Sandringham köyündeki St. Mary Magdalene kilisesinde pazar ayinine katıldı.



"Ağır soğuk algınlığı" nedeniyle 30 yıldır ilk defa Noel ve yeni yıl ayinlerine katılmayan Kraliçe, İngiliz hanedanının dört kuşaktır kullandığı bir sarayın bulunduğu Sandringham'da istirahatteydi.



Kraliçenin, himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği aralık ayında açıklanmıştı.



Sağlık sorunları ve bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe İkinci Elizabeth'in 2017'de emekliye ayrılabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı.



İkinci Elizabeth, önceki yıl eylül ayında 63 yıl 7 ay 2 gün tahtta kalan büyük büyük annesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmış, geçen yıl nisan ayında da 90. yaşını kutlamıştı.?



Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.?



İkinci Elizabeth'in tahtı bırakması halinde oğlu Kral Üçüncü Charles olarak tahta geçecek. Böyle bir durumda 70 yaşındaki Charles İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.