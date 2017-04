Kral Timsah İstanbul'da

İSTANBUL'da artık bir sualtı hayvanat bahçesi var. Suda yaşayan vahşi hayvanlar arasında dünyanın en uzun ikinci timsahı olan Kral Timsah da var. Avusturalya'dan getirilen biri dişi diğeri erkek olan bu tuzlu su timsahlarının boyu da devasa. Erkek Kral Timsah 5, dişi timsah da 3 metre boyunda.Erkek Kral Timsah'ın ağırlığı 150 kiloyu buluyor. Timsahın sık ve jilet gibi keskin dişlerinin her biri işaret parmağı büyüklüğünde. Özel koruma alanında tutulan en büyük sürüngen olan Kral Timsah 40 yaşında ve 100 seneye kadar yaşayabiliyor. Kral Timsah'ın 50 yıl içinde daha da büyümesi bekleniyor. Haftada 50 kilo et tüketen Kral Timsah'ın menüsünde tavuk ve kırmızı et bulunuyor. Bakımı da özel güvenlikli halatlar yardımıyla havuza inen görevliler tarafından yapılıyor.







ÇOCÇUKLAR HEYECANLARINI GİZLEMEDİ



Akvaryumun en dikkat çekici konukları arasında bulunan biri erkek diğeri dişe Kral Timsahları gören çocuklar camdan da baksalar heyecanlarını gizleyemediler.







200 FARKLI CANLI VAR



Üsküdar'da ziyarete açılan sualtı hayvanat bahçesinde, sadece Kral Timsah değil,200'e yakın vahşi sualtı hayvanı bulunuyor.Üsküdar Ünal'daki Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 0-3 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan Sualtı Hayvanat Bahçesi, 5 bin metrekarelik bir alana kuruldu. 200'e yakın tür ve 20 binden fazla canlının bulunduğu tesiste, 48 akvaryum tankı yer alıyor.







PENGUENLER DE VAR



Dünyanın farklı yerlerinden getirilen hayvanlar, kendi doğal yaşam alanlarına benzer bir yapak bölümde koruma altına alındı. 1.5 milyon litre su kapasitesine sahip akvaryumda, Kayalık Kıyılar, Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, Jungle, Nehirler, Penguen Adası, Timsah Krallığı adında 7 bölüm bulunuyor.







VATOZ VE SU SAMURLARI BİR İLK



Daha önce Türkiye'de olmayan Manta Vatozlar, Su Samurları ve Su Fareleri de ziyaretçilerin görebileceği hayvanlar arasında bulunuyor.







ÇEKME YARIŞI



Ziyaretçiler, 270 derece görüş imkanı olan 45 metre uzunluğundaki akrilik tünelde gezerek, hayvanları görme fırsatı buluyor. Bu fırsatı kaçırmayanlar da bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. - İstanbul