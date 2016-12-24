KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans Tercihleri Nasıl Yapılır? KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Binlerce memur adayı KPSS tercih kılavuzunun yayınlanacağı günü bekliyordu ve KPSS tercih kılavuzunu ÖSYM yayınladı. KPSS tercihleri nasıl yapılacak sorusunun cevabını sizler için derledik. ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu resmi internet sitesinden erişime açtı. KPSS adayları tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2016/2 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.

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KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu 2016-KPSS Lisans puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS lisans puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.

2016 KPSS'de;

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (24 Ağustos 2016 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

2016 KPSS TERCİHLERİ NE KADAR SÜRECEK?

KPSS tercihleri saat 10.00 itibariyle ÖSYM İnternet sitesi üzerinden erişime açıldı. Duyuru şu şekilde yapıldı;

KPSS 2016/2:

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.

KPSS TERCİH BİLGİ SİSTEMİ

2016 KPSS tercih tarihi ve tercihlerin değerlendirme aşamasını yayınladığı duyuruyla bildiren Devlet Personel Başkanlığı, adaylara E- Devlet hizmetleri arasında yer alan bir hizmeti hatırlattı. Kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler için KPSS Tercih Bilgi Sistemi programını hatırlatan Başkanlık, duyurusunu "2016/2 döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilirler." İfadeleriyle sonlandırdı.









