Kozluk Belediyesinden Altyapı Çalışması

Kozluk Belediyesi, ilçede altyapı çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, yaptığı açıklamada, ilçenin yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Tepecik, Aşağı Güneşli ve Yamaçlı mahallerini kent merkezine bağlayan yolu Çetin Emeç Caddesine bağlayacaklarını belirten Işık, "Yolun altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz, görev süremiz boyunca her yönüyle yaşanılabilir bir Kozluk inşa etmektir." dedi.