Kozan'da Kan Bağışı Etkinliği

Kozan ilçesinde, bir lise tarafından başlatılan iki günlük kan bağışı kampanyası kapsamında, Türk Kızılayına 801 ünite kan bağışında bulunuldu.



Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" projesiyle hayata geçirdiği kan bağışı kampanyası, okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren kampanyada, 801 ünite kan bağışı toplandı.



Okul müdürü Ruhşi Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında tüm okul öğrencilerinin sokak sokak, okul okul gezerek bağışçı topladıklarını belirtti.



Kozan'ın çok büyük bir kent olmadığını ifade eden Gül, "Ancak Kozan birçok ilden de büyük. Nüfusumuz merkezde 80 bin civarında. Biz 801 ünite kan toplayabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.