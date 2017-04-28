Kozan Belediye Başkanı Öztürk Muhtarlarla Buluştu

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.



Öztürk, belediye binasında gerçekleşen toplantıda, muhtarların yol göstericiliğine büyük önem verdiklerini söyledi.



Hizmet üretme gayreti içinde olduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Köylerimizin bulunduğu alanlarda yapılacak olan yasal düzenlemeler ve belediye hizmetleri konusunda kurulacak olan komisyonlar hem işbirliğimizi artıracak hem de çözüme ulaşmak için geçen zamanı kısaltacaktır. Büyükşehir Belediyemiz ile gerek ilçe merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz."



Muhtarlar da toplantıda mahalleleri için istek ve şikayetlerini dile getirdi.