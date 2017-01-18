Koyun Hırsızları Yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinden 12 adet koyun çalan hırsızlar Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.



Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü sınırları içerisinde bulunan H.G'ye ait ağıldan 12 adet koyun kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışmalar neticesinde hırsızlık malı küçükbaş hayvanların Gaziantep'te ikamet eden ve hayvancılık yapan bir kişiye satıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 1 Suriye uyruklu, 3 Türk vatandaşı ile olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet Kamyonet 12 adet koyun düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilen şahıslar Kilis adliyesine sevk edildi. Suriye uyruklu 1 şahıs tutuklanarak Kilis Ceza evine gönderildi. 3 Türk vatandaşı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Olayda kullanılan kamyonet araç sahibine teslim edilerek, koyunlar ise H.G. isimli hayvan sahibine teslim edildi. - KİLİS