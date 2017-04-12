Köylere Kilitli Parke Taşı Döşeniyor

Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 4 köye daha kilit parke taşıyla yol yapılıyor.



Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, kilitli parke yapılan Alcı, Aşağıkarahacılı, Boğazcumafakılı ve Günpınar köylerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceğini, İller Bankası kaynaklı yol yapım çalışmalarında, yeni ihalelerin de yapılacağını söyledi.



Altınpınar, "Alcı köyüne 3 bin 268 metrekare kilit parke, bin 307 metre bordür, Günpınar köyüne 3 bin 500 metrekare kilitparke, bin 400 metre bordür, Aşağıkarahacılı köyüne 2 bin 800 metrekare kilit parke, bin 230 metre bordür, Boğazcumafakılı köyüne ise 3 bin 850 metrekare kilitli parke, bin 530 metre bordür yapılacak." dedi.



Bu yıl içinde ihtiyaç duyulan yerlere toplamda bir milyon liralık kilitli parke taşı ve bordür döşeneceğini aktaran Altınpınar, "Bunun için 16 bin 800 metreküp, ocak başından konkasörle kırılmış ve elenmiş yol yapım temel malzemesi aldık. Önümüzdeki yıllarda tüm köylerimiz çamurdan kurtulup, kilit parke ve asfalt yollara kavuşacaktır." diye konuştu.