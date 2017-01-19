Köy Kızı"Nın Mısır Gazelleriyle Ömürlük Dostluğu

YALÇIN ÇELEN - Bartın'da, el örme sanatıyla mısır gazellerinden yumurta, ekmek sepeti, pazar çantası ve hediyelik eşya yapan 71 yaşındaki Pembe Bensiz, kuşaklardır süren geleneği yaşatmanın yanı sıra aile bütçesine de katkı sağlıyor.



Eşi Mehmet Bensiz'in terzi dükkanında, boş vakitlerinde mısır gazellerinden "zembil" olarak bilinen sepetler ve hediyelik eşya üreten Bensiz, 15 yaşındayken babaannesinden öğrendiği el sanatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.



Evlendikten sonra da 50 yılı aşkın süredir el sanatını icra ederek aile ekonomisine katkıda bulunan Pembe Bensiz, ilerleyen yaşına rağmen kızına öğrettiği bu sanatın, gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.



"Güzel kurutulursa 100 yıl dayanır"



Bensiz, gençlik yıllarında naylon poşetlerin kullanılmaması nedeniyle bu sanatın hemen herkes tarafından yapıldığını söyledi.



Ürettiği pazar çantalarının yerini poşetler aldığı için artık kimsenin bu işi yapmadığını aktaran Pembe Bensiz, "Mısır gazellerinden yumurta, ekmek sepeti, pazar çantaları yapıyorum. Mısır gazeli kurutulursa çok güzel olur ama ıslakken yapılırsa küflenir. Eğer güzel kurutulursa 100 yıl dayanır." diye konuştu.



Eşinin terzi dükkanındaki kanarya kafeslerinin arasında eserlerini üreten Bensiz, ürünlerini fuarlarda sergilediğini ve belediye bünyesindeki derneğe de bıraktığını anlattı.



"Sepetlerin içine nişan hediyeleri konulurdu"



Bu şekilde hem vakit geçirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyleyen Pembe Bensiz, şunları kaydetti:



"Boş vakitlerimde eşimin dükkanında yaptığım ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Bu sanatı ben küçükken büyüklerimiz yapardı. Ben de ninemden öğrendim, köy kızıyım. Eskiden her evde mutlaka olurdu. Çünkü o yıllarda poşet yoktu. 20 sepet toplanırdı, genç kızların nişanı olacağı vakit sepetlerin içine hediyeler konulurdu. Şu an bolluk içerisindeyiz ama bunu terk etmememiz lazım. Bu el sanatını kızıma da öğrettim. Yaptığım eserleri belediyedeki derneğimize bıraktım. Geçenlerde birisi aldığı sepetin içine hediye koyup arkadaşına vermiş. Bunu duyunca çok memnun oldum. Ben bunu ninemden gördüm, bu sanata küçüklerimiz de alışsın istiyorum."