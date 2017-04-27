Kosova Haradinaj Kararından Memnun

Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ın, Sırbistan'a iade talebinin reddedilmesi ve hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması, ülkesi Kosova'da memnuniyetle karşılandı.



Fransa'daki Colmar İstinaf Mahkemesinin Haradinaj hakkındaki kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Haradinaj'ın serbest bırakılmasının "tüm Kosova için iyi bir haber" olduğunu ifade etti.



Thaçi, mahkemenin Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebinin reddetmesinin de Sırpların, Kosova Kurtuluş Ordusuna (UÇK) yönelik itiraflarının demokratik dünya tarafından umursanmadığını bir kez daha doğruladığını vurguladı.



Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli de "Haradinaj ailene ve ülkene hoş geldin" mesajı yayınlayarak, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da Sırbistan'ın Haradinaj'a yönelik yakalama kararının "kanunsuz" olduğu belirtilirken, mahkemenin kararının gerçeğin Haradinaj'ın yanında olduğunu doğruladığı kaydedildi.



Açıklamada, Sırpların Haradinaj ile diğer eski UÇK mensupları hakkında çıkardığı yakalama kararının "siyasi amaçlı" olduğu ifade edildi.



Genel Başkanlığını Haradinaj'ın yaptığı Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partisinden yapılan açıklamada da kararın sadece Haradinaj için değil, ailesi, partisi ve tüm Kosova halkı için memnuniyet verici olduğunu kaydedildi.



Açıklamada, Haradinaj'ın yaklaşık dört ay boyunca Fransa'da tutulmasına gerek olmadığı vurgulanırken, adaletin gecikebileceği ancak er ya da geç yerini bulacağı ifadelerine yer verildi.



Haradinaj'ın serbest kalması, başta başkent Priştine olmak üzere ülke genelinde coşku ile karşılandı.



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları açıklamalarla karardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Sırplar karara tepkili



Öte yandan, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise olağanüstü hükümet toplantısının ardından yaptığı açıklamada, karar nedeniyle Fransa'ya nota vereceklerini ve Paris'teki Sırp büyükelçisini istişare için Belgrad'a çağıracaklarını açıkladı.



Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un haberine göre, kararın siyasi olduğunu savunan Vucic, kararı normal hiç kimsenin anlayamayacağını, zira Sırbistan'ın iade talebinin neden reddedildiğine ilişkin bir açıklama olmadığını ifade etti.



Vucic, kararın "utanç verici, skandal, hukuka aykırı ve adaletsizce" olduğunu sözlerine ekledi.



Fransa'daki Colmar İstinaf Mahkemesi, bu sabah açıkladığı kararda, Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini reddetti. Kosovalı lider hakkındaki adli kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.



Kosova'daki savaşta (1998-1999) UÇK Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın çıkardığı uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Akşam saatlerinde Priştine'ye dönecek Haradinaj için geniş katılımlı bir karşılama töreni düzenlenmesi bekleniyor.