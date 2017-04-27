Kosova Eski Başbakanı Fransa'da Beraat Etti

– Fransa'da bir kaç aydır tutuklu bulunan Kosova eski başbakanı ve AAK Lideri Ramuş Haradinay, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Kosova Eski Başbakanı Fransa'da Beraat Etti

Fransa'da bir kaç aydır tutuklu bulunan Kosova eski başbakanı ve AAK Lideri Ramuş Haradinay, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Fransa'nın Colmar Mahkemesi, Kosova'nın eski başbakanı ve Kosova Geleceği İçin İttifak-AAK Başkanı Ramuş Haradinay'ın serbest bırakılması kararını aldı, böylece Sırbistan'in iade talebi de düşmüş oldu. Sırbistan'ın savaş suçlusu olarak arananlar listesinde olan ve 4 ay tutuklanan Haradinay, çıkarıldığı mahkeme sonucu Sirbistan'ın iade talebi reddedilip serbest bırakıldı. Haradinay'ın serbest bırakılması Kosova makamlarınca memnuniyetle karşılandı. - Tabak

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