Kosova Eski Başbakanı Fransa'da Beraat Etti

– Fransa'da bir kaç aydır tutuklu bulunan Kosova eski başbakanı ve AAK Lideri Ramuş Haradinay, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Fransa'nın Colmar Mahkemesi, Kosova'nın eski başbakanı ve Kosova Geleceği İçin İttifak-AAK Başkanı Ramuş Haradinay'ın serbest bırakılması kararını aldı, böylece Sırbistan'in iade talebi de düşmüş oldu. Sırbistan'ın savaş suçlusu olarak arananlar listesinde olan ve 4 ay tutuklanan Haradinay, çıkarıldığı mahkeme sonucu Sirbistan'ın iade talebi reddedilip serbest bırakıldı. Haradinay'ın serbest bırakılması Kosova makamlarınca memnuniyetle karşılandı. - Tabak