Kosgeb'den Aldığı Destekle İşini Büyüttü

Ahlat'ta yaşayan Eda Babacan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle anahtar üreten iş yerini büyüttü.



Babacan, yaptığı açıklamada, üç yıl önce başladığı anahtarcılık işini KOSGEB sayesinde büyüttüğünü söyledi.



İlçede anahtarcılık işiyle uğraşan tek kadın olduğunu ifade eden Babacan, çilingir işleriyle de eşinin uğraştığını anlattı.



"Anahtar yaptırmaya gelenler beni görünce 'usta yok mu' gibi sorular soruyor. Daha sonra bu işin benim yaptığımı öğrenince şaşırıp kalıyorlar." diyen Babacan, iş yerinde her türlü anahtarın kopyalama işlemini yaptığını kaydetti.