Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Cho Atılım Üniversite'nde

KORE Cumhuriyeti büyükelçisi Cho Yunsoo, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından dört yıldır düzenlenen ve bugüne kadar pek çok diplomatın katıldığı 'Diplomacy O'clock' programının konuğu oldu.



Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen konuşma, kalabalık öğrenci ve akademisyen grubu tarafından ilgi ile izlendi. Güney Kore'nin son elli yıldaki ekonomik gelişimi ile ilgili kapsamlı bir analiz ortaya koyan Yunsoo konuşmasında iki ulus arasındaki tarihsel ve kültürel bağları ve bu bağlardan doğan dostane ilişkileri vurgulayarak Türkiye-Kore ikili ilişkilerinin tarihsel gelişimine değindi. Türk askerinin Kore savaşına katılmasından dolayı Kore halkı ve hükümetinin Türkiye'ye minnet dolu olduğunu da hatırlatan Cho Yunsoo'nun, Kore Cumhuriyeti'nin Asya'daki güncel siyasal gelişmeler hakkındaki sözleri, öğrenciler ve akademisyenlerin ilgi odağı oldu.



Konuşmanın ardından Büyükelçi Yunsoo, Atılım Üniversitesi öğrencileri ve hocalarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.



