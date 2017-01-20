Konyasporlu Futbolculardan El-Bab'daki Askerlere Destek

Atiker Konyasporlu futbolcular, El-Bab'da görev yapan Türk askerlerine hazırladıkları klip ile destek mesajı gönderdi.



Yabancı oyuncuların da yer aldığı, "El-Bab'da destan yazan kahraman askerlerimize" başlığıyla sosyal medyada yayınlanan videoda, yeşil-beyazlı futbolcular Ali Çamdalı, Selim Ay, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Milosevic, Mehmet Uslu, Serkan Kırıntılı, Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez ve Mbamba, tek tek duygularını dile getirdi.



Videoda futbolcuların "Aziz vatanımın mert, yürekli, cesur evlatları. El-Bab'ın yiğit, korkusuz aslanları. Şehitlerimizin vatanperver arkadaşları. Sizin sayenizde alnımız ak, başımız dik, sırtımız pek. Sanmayın ki orada yalnızsınız. 80 milyonun aklında, dualarındasınız. Bu vatan için, bayrak için, millet ve memleket için yaptıklarınızı unutursak kanımız, kalbimiz kurusun. Allah sizi korusun. Her daim yar ve yardımcınız olsun." sözleri yer alıyor.