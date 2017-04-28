Konyaspor'un Yıldızı Fenerbahçe'ye...

Yeni sezonda takımı Aykut Kocaman'a emanet edecek olan Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarını da tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda sürdürüyor.



Sarı-lacivertliler, Kocaman'ın çok istediği Atiker Konyaspor'un forveti Riad Bajic için girişimlere başladı. Fener, Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyen Bajic'i, bir miktar para artı takasla Stoch'u vererek kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe'nin forvet için diğer adayı ise bonservisi Chelsea'de olan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık olarak geçiren genç oyuncu Tammy Abraham… İngiliz ekibinin menajeri Conte de 19 yaşındaki golcünün tecrübe kazanması için kiralanacağını söyledi. Sarı-lacivertliler, 46 maçta 26 kez ağları sarsan Abraham'ı kiralamak için Chelsea yönetimiyle masaya oturacak.



(Sözcü)