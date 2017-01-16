Konyaaltı Sahili İçin İkinci kez İhale Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 kilometre uzunluğunda ve her yıl çok sayıda yerli- yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'ni ikinci kez ihaleye çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasında 19 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te encümen toplantı salonunda gerçekleşecek ihale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, projenin idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda inşasını, 29 yıl süre ile işletilmesini ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini kapsıyor.

YATIRIM MALİYETİ 130 MİLYON LİRA

İhalede, Konyaaltı Varyantı'ndan itibaren limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 TL olarak tespit edildi. Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi. İşletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından şartnameye göre 3 yıllık peşin ödenecek. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan yüzde 1 artı KDV'lik pay da belediyeye ödenecek. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak.

PROJESİ HAZIR

Konyaaltı Sahili'nin yeni projesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Mimarlar Odası ile bir yarışma düzenlemişti. Yarışmayı yüksek mimar Mucip Ürger ve ekibi kazanmıştı. Sahil için 11 Kasım 2016 tarihinde ilk ihale düzenlenmişti. 3 firma ihale dosyası almış, ancak kimse katılmayınca ihale ertelenmişti.