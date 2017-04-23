Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan Nevzat U. idaresindeki 06 GU 385 plakalı otomobil, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Nevzat U. (66) ile otomobilde bulunan N.U. (62), G.U. (37), N.K. (56) ve 11 yaşındaki S.P.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA