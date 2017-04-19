Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet D. yönetimindeki 42 GF 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara-Konya Karayolu Acıkuyu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Bayram Ali D, Feride D, Arzu D. ve otomobil sürücüsü Mehmet D, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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