Konya'da Kayıp Olan Yaşlı Adam 21 Saattir Aranıyor

Konya'nın Derebucak ilçesinde, evinden çıktıktan sonra 21 saattir kendisinden haber alınamayan parkinson hastası 78 yaşındaki Hamdi Özer, jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından her yerde aranıyor.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet ettiği evinden ailesine haber vermeden ayrılan 78 yaşındaki parkinson hastası ve zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Hamdi Özer'den yakınları bir daha haber alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün de koordinasyonunda, Konya ve Ankara AFAD ekiplerinin de katılımıyla yaşlı adamı açık alanda arama çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları yaşlı adamın Çamlık Mahallesi Medi Yaylası'ndaki patika yol mevkisinde görülmesi üzerine bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalara jandarma ve AFAD'dan 20, mahalle sakinlerinden ise yaklaşık 150 kişi katılıyor. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde, jandarmanın koku almaya duyarlı arama kurtarma köpeği de kullanılırken, insansız hava gözlem aracı drone desteği de sağlanıyor. Beyşehir Kaymakamı ve Derebucak Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner de, arama tarama çalışmalarında yaya olarak sahada faaliyet gösteren ekiplere eşlik ediyor. - KONYA