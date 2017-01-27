Konya'da Kar Felaketi! Seralar Büyük Zarar Gördü

Konya Karatay ve Meram Örtü Altı Üreticiler Birliği Başkanı Adem Avcu, kar kalınlığına dayanamayıp çöken seralarda 1.5 milyon liraya yakın maddi hasar oluştuğunu söyledi.

ÇİFTÇİLERİN 1,5 MİLYON MADDİ HASARI VAR

Kentte etkili olan yoğun yağış sonrası karın ağırlığını taşıyamayan domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve ıspanak gibi ürünlerin yetiştirildiği seralar çöktü. Çöken seralardaki ürünlerin yüzde 80'i de zarar gördü. Konya'da 500 dekarlık alanda serada üretim yapıldığını belirten Konya Karatay ve Meram Örtü Altı Üreticiler Birliği Başkanı Adem Avcu, yoğun kar yağışı sonucu 100 dekarlık alandaki seralarda çökme olduğunu belirtti. Avcu, şöyle devam etti: "Göçen seraların altında kalan ürünlerin çok az bir bölümü kurtarılabildi. Çiftçilerimizin 1.5 milyon liraya yakın bir maddi hasarı var. Yetkililerin çiftçilerimizin yaşadığı afet karşısında yardımcı olmalarını istiyoruz."

ÜRETİCİLERİMİZ TARIM SİGORTASINI YAPTIRMALI

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Celil Çalış da, tarım sigortası konusuna dikkat çekti. Konya Ovası'nda seracılık son yıllarda ciddi anlamda hız kazandığını ve üreticilerin sigorta yaptırması gerektiğini belirten Çalış, "Konya'da 500 dekarı kayıtlı olmak üzere yaklaşık 1000 dekarlık alanda seracılık yapılıyor. Bu yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle seraların yüzde 25-30'u hasar gördü. Burada tarım sigortası bir kez daha kendisi gösterdi. Üreticilerimizin aldıkları destek sonrası zorunlu sigorta yapmak yerine, gönüllü bir şekilde gidip ürünlerini sigortalatmalı. Üreticiler sigorta yaptırırken bıktıracak şekilde önüne çıkan engellerle ilgili yeniden bir düzenleme yapılmalı. Kayıtlı olan 500 dekarlık sera alanının yaklaşık 100 dekarlık bölümü ciddi zarar gördü. Biz ayni ve nakdi olarak üreticilerimizin zararının giderilmesini bu işi yapmaları konusunda engelleyici değil teşvik edici bir pozisyon alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLER DESTEKLENMELİ

Zarar gören üreticilerin desteklenmesinin diğer üreticilere de örnek olacağına ve bunun bakanlık açısından bir avantaj olduğuna dikkat çeken Çalış, "Çünkü 100 dekarlık alanın desteklenmesi bakanlığa yük getirmeyecek, ancak desteklendiğinin duyulmasıyla bu işe hevesli olan ancak kar yağışı ve rüzgardan dolayı zarar görebileceğini düşünerek bu işin riskini almak istemeyen üreticiler için de teşvik olacaktır. Zarar gören üreticilerimize malzeme, tohum ve fide yardımının yanında ödenmesi gereken borçlarını faizsiz bir şekilde ötelenmesi yapılabilir" dedi.

SERACILIĞA DEVAM ETMELERİ İÇİN DESTEKLENMELİLER

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Nuran Ünsal da, Konya'da seracılığın riskli olduğuna dikkat çekti. Üreticilerin bir şekilde devam edebilmesi için yaşanan afet karşısındaki zararlarının desteklenmesi gerektiğini belirten Ünsal, "Konya'ya beklenilenin üzerinde yağan kar ve şiddetli rüzgar seracıları zor duruma soktu. Yetkililerin bu yıl zarar gören üreticilerimize yardım etmesi çok önemli. Çünkü zarar gören üreticilerimizin bir şekilde devam edebilmesi için zararlarını karşılaması gerekiyor" dedi.

150 BİN LİRA ZARARIM VAR

5 dekarlık alanda seracılık yaptığını ifade eden üretici Ali Çağlar, kar yağışı nedeniyle serasının çöktüğünü ve ürünlerinin karın altında kaldığını söyledi. 150 bin liraya yakın zarının olduğunu belirten Çağlar, kendisi gibi zarar gören seracılara yardım elinin uzatılmasını istedi.



