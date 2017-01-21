Konya'da İş Yerinden Hırsızlık

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, iş yerinden hırsızlık yapmak üzereyken ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cahı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin camının kırıldığını fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerine girmeye çalışan İdris A'yı (38) yakaladı.



İlçeye Adana'dan geldiği öğrenen zanlının gözaltına alındığı, 9 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.