Konya Ak Partili Eski Milletvekili Muharrem Candan, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ak Partili eski milletvekili Muharrem Candan, son yolculuğuna uğurlandıKONYA'da geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22'nci ve 23'üncü dönem Konya Milletvekili 61 yaşındaki Muharrem Candan, son yolculuğuna uğurlandı.
Ak Partili eski milletvekili Muharrem Candan, son yolculuğuna uğurlandı
KONYA'da geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22'nci ve 23'üncü dönem Konya Milletvekili 61 yaşındaki Muharrem Candan, son yolculuğuna uğurlandı.
Hacıveyis Camii'ndeki cenaze törenine Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eski bakanlar, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Candan'ın cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Davutoğlu ve bakanlar cenaze törenin ardından Candan'ın yakınlarına baş sağlığı diledi.
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