Konut Yatırımı İçin Bu Yılın Gözde Bölgeler:



Türkiye'nin rekortmen emlak danışmanlarından Evrim Kırmızıtaş Başaran , son yıllarda altın,döviz ve borsada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmemek için akılcı konut yatırımlarının önemine dikkat çekerken önümüzdeki yıllarda cazibe merkezi olacak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 'nın değer kazanacak bölgelerini açıkladı.

1)İstanbul Kayaşehir

Kayaşehir'de TOKİ tarafından gerçekleştirilen 65.000 konutluk uydu kent projesi, sosyal alanları, yeşil alanları ile şehir planlaması açısından son derece etkin bir yapıya sahip.Bölgenin yeni bağlantı yollarına olan yakınlığı ile gelecekte de karlı bir yatırım alanı olacağının göstergesi.

2)İstanbul Zekeriyaköy

Öncelikle Maslak İş Merkezi bölgesine olan yakınlığı ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu na olan yakınlığı ile konum olarak avantajını sürdürmektedir.

3) İstanbul Maltepe Kurtköy

Anadolu yakasında son yıllarda yatırımların hızlandığı bölgede Kadıköy –Pendik raylı hattının ulaşımı kolaylaştırmış ve bölgenin cazibesini arttırmıştır. Avrupa yakasındaki boş arsa yetersizliği,Kadıköy ilçesindeki kentsel dönüşüm nedeni ile bu bölgeye olan yerleşimlerin artması da bölgede konut talebini arttırmıştır.

4) İzmir Mavişehir

İzmir'de kıyı kullanımını arttıran projelerin artması ile birlikte, Bayraklı,Göztepe Üçkuyular ve Mavişehir' de yeni iskelelerin yapılacak olması,Göztepe-Karataş-Alaybey ve Bostanlı'da semt marinalarının yapılacak olması, Alaybey-Mavişehir tramvayının yapılacak olması bölgenin sosyo-ekonomik seviyesini yükselttiği gibi talebi de artırdı.

5) İzmir Bayraklı

Bölgede devam eden konut projelerinin varlığı fiyatların artmasına ve talebin yükselmesine neden olacaktır

6) İzmir Bornova

Ege Üniversitesi –Evka3 metro hattının yeni bağlantı düzeni, Bornova –Bayraklı tramvay projesi nedeniyle ulaşım alanında bağlantıların artması bölgenin değerini arttırıyor.

7) Ankara Eskişehir Yolu –Ümitköy –Çayyolu-Bağlıca Aksı

Ankara'nın güney batısında yer alan Eskişehir yolu son dönemlerde bürokratik kuruluşlar, üniversiteler ve konut projeleri ile dikkat çeken bir bölge haline geldi. Yeni ve modern hastanelerin, alışveriş merkezlerinin, eğlence alanlarının batıya kayması bölgenin değerini artırdı.

8) Ankara İncek

Bölgede son dönemlerde rezidanslar ve büyük ölçekli konut projelerinin varlığı ilgiyi yükseltti. İncek Bulvarında altyapı ve trafik rahatlığı bölgenin tercih edilmesinde önemli bir etken.

9) Bursa Balat

Yaratılan konsept konut projeleri, marka firmaların caddeyi tercihi gibi nedenlerle bölge cazibesşni arttırıyor.

10) Bursa Altınşehir

Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nın sosyal alanlarının artması , yapımı devam eden iş merkezi ve AVM projeleri ile bölge tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması nedeniyle cazibe merkezi oldu.