Konut Fiyatları Yüzde 14 Arttı

Hürriyet Emlak 2016 Emlak Endeksi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da satılık konut fiyatları 2016 yılında yüzde 14 artarak, metrekaresi 2 bin 737 liraya ulaştı. Kiralık konutların ortalama fiyatı ise yüzde 4 oranında artarak metrekare bazında 17 TL oldu.

Hürriyet Emlak 2016 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 22 oranında artarak metrekaresi 4 bin 400 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise yıllık fiyat artışı yüzde 1'de kaldı. Metrekare bazında ortalama kiralık daire fiyatı 21 TL oldu.

İstanbulda amortisman süresi 17 yıl

İstanbul'un en pahalı ilçesi ortalama 15 bin 10 lira metrekare fiyatıyla Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi. Kiralık konutlarda ise ortalama fiyat metrekare bazında 44 liraya ulaştı. 29 yıllık amortisman süresiyle dikkat çeken Beşiktaş'ta son bir yılda kiralar yüzde 6 oranında düşüş gösterdi. İstanbul'un en ucuz ilçesi ise metrekaresi bin 850 lira ortalama fiyatıyla Esenyurt oldu.

En pahalı evler Çankaya'da

Başkent Ankara'da satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 9 oranında arttı ve bin 752 lira oldu. Kiralıklarda artış yüzde 10'a ulaşırken ortalama metrekare fiyatı da 9 lira olarak belirlendi. Amortisman süresinin 16 yıl olduğu başkentte en pahalı bölge, 2 bin 407 lira metrekare ortalamasıyla Çankaya oldu. Çankaya'daki yıllık artış da yüzde 8 olarak belirlendi. Kiralık konutlara bakıldığında artış yüzde 4 ve metrekare bazında ortalama fiyat 10 lira oldu. Başkentin en ucuz ilçesi ise bin 105 lira ortalama fiyatla Polatlı.

Çeşme'de fiyatlar uçtu

İzmir'deki ortalama metrekare konut fiyatları 2016 yılında yüzde 14 oranında artarak 2 bin 419 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 11, ortalama metrekare fiyatı 11 lira oldu. İlde amortisman süresi 19 yıl olurken en pahalı ilçe 6 bin 132 ortalama metrekare fiyatıyla Çeşme olarak belirlendi. Çeşme'de fiyatlar 2016 yılında yüzde 16 oranında artış gösterdi. Ödemiş, bin 246 lira ortalama metrekare rakamıyla en ucuz ilçe olarak belirlendi.

En ucuz Kepez'de

Antalya'da satılık konut fiyatları bir yılda yüzde 9 arttı ve ortalama metrekare fiyatı bin 900 lira seviyesine ulaştı. Kiralıklarda artış yüzde 2'de kaldı, ortalama fiyat 9 lira oldu. 19 yıllık amortisman süresinin olduğu Antalya'da en pahalı ilçe olan Konyaaltı'nda fiyatlar bir senede yüzde 7 artarak 2 bin 423 liraya ulaştı. En ucuz ilçe ise bin 526 lira ile Kepez oldu.

Bursa'da yüzde 22 arttı

Bursa, 2016 yılında konut fiyatlarının en çok arttığı illerden biri oldu. Satılık konutlarda metrekare ortalaması yüzde 22 oranında artarak bin 700 liraya yükseldi. Kiralık konutlardaki artış ise yüzde 20'yi buldu ve ortalama metrekare fiyatı 8 liraya ulaştı.

En yüksek artış Yozgat'ta

Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, 2016 yılında satış fiyatlarının en çok arttığı il Yozgat oldu. 2015 verilerinde listede yer almayan Yozgat, 2016 yılı içerisinde yüzde 35'lik fiyat artışıyla dikkat çekti. Satılık konut fiyatlarında ortalama metrekare fiyatı bin 135 lira, kiralık konutlarda ise ortalama 700 liraya ulaşan Yozgat'ta amortisman süresi 16 yıl olarak açıklandı.

2016 yılında konut satışında en çok artış gösteren iller arasında Yozgat yüzde 35'lik artış ile satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatını bin 135 TL'ye taşırken; Giresun yüzde 33 artış ile bin 371 lira, Kırklareli yüzde 32 artış ile bin 433 lira, Ordu yüzde 31 artış ile bin 543 lira ve Çanakkale yüzde 28 artış ile satılık konut fiyatında 2 bin 91 liraya ulaştı.