Konak Belediyespor'dan Süper Başlangıç

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi play off Grubu'nda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Konak Belediyespor, ilk maçında en önemli rakiplerinden Ataşehir Belediyespor'u deplasmanda 5-1 yenerek müthiş bir başlangıca imza attı. Konaklı kızlar Ataşehir'i Esra, Ebru, Cosmina, Sevgi ve Esther'in golleriyle yıkarken, Teknik Direktör Ali Alanç üst üste 5'inci kez şampiyon olacaklarını söyledi.



Gruptaki diğer rakipleri Beşiktaş, 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ve Trabzon İdmanocağı'nı da yenecek güçte olduklarını ifade eden Alanç, "Biz bu ligin en iyi takımıyız. Ataşehir'e kendi sahasında nefes aldırmadık. Göğsümüze yıldızı takmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" diye konuştu. Konak Belediyespor bu hafta İzmir'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - İzmir