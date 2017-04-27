Koltuğunun Altına Sardığı Esrarla Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri bir şahsın koltuğunun altına sarılı halde 1 kilogram esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir yolcu otobüsünü Hankendi'de kimlik kontrolü için durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında yolculardan M.E'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri arama yaptı. Aramada, M.E'nin (37) koltuk altına sararak sakladığı 1 kilogram esrar ele geçirildi.



Şüpheli M.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ELAZIĞ