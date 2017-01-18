Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Eser Açıklaması

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Fatih Eser, "Kulüp olarak 4 sezonda 2 lig atladık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.



Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.



Azimli, heyecanlı, istekli ve güçlü bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Eser, futbolcusundan teknik ekibine ve yönetim kuruluna kadar herkesin başarı istediğini belirtti.



Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kulübü küçük bir ilçe takımı havasından kurtardıklarını aktaran Eser, 2. Amatör Lig'den, Amatör Süper Lig'e yükselen takımı daha da üst liglere taşımaya çalıştıklarını kaydetti.



İlçedeki gençleri kahvehanelerden kurtararak spora yönlendirdiklerini dile getiren Eser, "Bizim gönlümüzde Kofçaz'ımızın yeri çok farklı. Bizim gençliğimizde kulüp bir sezon çıkıyorsa üç sezon çıkmıyordu. Biz sporla değil kahvehanelerde geçirdik gençliğimizi. Ama şimdi 20 tane kardeşimizi kahvehanelerden çekip spora yönlendirsek mutlu oluyoruz." diye konuştu.



Eser, takımdaki hiçbir kimsenin fedakarlıktan kaçınmadığını aktararak şöyle devam etti:



"Burada büyük fedakarlıklar yaptık. Bütün fedakarlıklarımızı da Kofçaz'ımız için Kofçaz aşkımız için yaptık. Kofçaz Serhad Spor her zaman Kırklareli Amatör Futbol Kulüpleri arasında büyük kulüp olarak yer almıştır. 2. Amatör Lig'den aldığımız kulübümüzü şu an süper amatör ligde mücadele ettiriyoruz. Kulüp olarak 4 sezonda 2 lig atladık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. O yüzden burada olmak, burada mücadele etmek dahi başarıdır."