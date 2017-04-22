- Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı



KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kartepe Uzunçiftlik D-100 Karayolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ışıklarda bekleyen 54 BP 685 plakalı araca 74 DG 373 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpanın etkisi ile 54 BP 685 plakalı araç yolun karşı şeridine savruldu. Çevreden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 ilk yardım ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 2 araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere 6 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(RFK-