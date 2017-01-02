Kocaeli'de Planlı Elektrik Kesintileri İptal Edildi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli bölgesinde 2-6 Ocak tarihleri arasında planlanan elektrik kesintilerinin iptal edildiğini bildirdi.



SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, dağıtım faaliyet bölgesindeki 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon aboneye kesintisiz ve sürekli enerji hizmeti sağlamak için çalışmaların Kocaeli'de kar yağışının olumsuz etkilerinin yaşandığı 6 ilçede, 105 ekip ve 212 personelle sürdürüldüğü belirtildi.



Çalışmaların özellikle İzmit'in kuzey kırsal mahallelerinde kar, kış, soğuk, gece ve gündüz demeden sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şebeke operasyon ekiplerinin karda yaptıkları elektrik dağıtım mücadelesi ile yaşanan afetin olumsuz etkilerini süratle gidermeye çalıştığı vurgulandı.



Kar yağışı sonrası yaşanan ağır kış koşulları ve afet durumu nedeniyle elektrik kesintisi oluşan bölgelerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması açısından, Kocaeli bölgesinde planlanan "planlı-bildirimli" enerji kesintilerinin iptal edildiği bildirilen açıklamada, "Kocaeli bölgesinde 2 Ocak Pazartesi ile 6 Ocak Cuma günleri de dahil olmak üzere bu iki tarih arasındaki 5 gün bakım-yapım ve üçüncü şahıs işleri için planlı enerji kesintileri İl AFAD Müdürlüğünde alınan karar doğrultusunda iptal edildi." ifadelerine yer verildi.